Мужчина прыгнул в реку возле Центра семьи "Казан"

20 Июль 2020 2020-07-20T10:16:20+03:00

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Пришлось спасать неудачливого пловца специалистам МЧС республики из дежурной смены ЗПСО№2. В 1.28 в понедельник 19 июля пришло сообщение от очевидцев, что напротив Центра семьи «Казан» на реке Казанке в столице республики что мужчина перелез через ограждения набережной и прыгнул в воду. "Пловец" в момент прыжка был пьян, на поверхности воды его никто не видел. Свидетели сделали вывод, что 41-летний мужчина утонул.

Спасатели прибыли на лодке. Вскоре во время поиска они сумели обнаружить пловца в воде 500 метров от берега. К этому времени он был уже обессилен.

Пострадавшего подняли на борт, доставили на берег, где передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU