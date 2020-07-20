В Татарстане из-за шторма четыре человека заночевали на острове, их эвакуировали спасатели

20 Июль 2020 2020-07-20T09:06:09+03:00

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В службу "112" в субботу, 18 июля, позвонили родственники четверых татарстанцев. Они рассказали, что компания среди которой был несовершеннолетний ребенок, уехала днем кататься на моторной лодке по Каме. Но погода начала портиться, на реке начался шторм. Назад на берег ни лодка, ни люди не вернулись, связи с ними тоже нет.

На поиски отправились спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Они нашли туристов на одном из островов на реке. Выяснилось, что сломался мотор у их лодки, и они с трудом во время непогоды добрались до острова, где ими пришлось заночевать.

- Всех спасенных на лодке МЧС доставили на берег у деревни Гулюково, сломанную лодку туристов одновременно отбуксировали туда же, - сообщили в МЧС Татарстана. - От дальнейшей помощи отказались. На берегу горе-робинзонов встречали переволновавшиеся родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU