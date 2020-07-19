В Казани для мужчины, упавшего в подвал на даче, потребовалась помощь спасателей

19 Июль 2020 2020-07-19T12:57:00+03:00

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В двухэтажном дачном доме в СНТ Фотон в Советском районе столицы республики 18 июля в 16.48 произошло ЧП - с высоты второго этажа в подвал упал 35-летний мужчина. Выбраться самостоятельно не может, не могут помочь и соседи. Вызванная "скорая" диагностировала у пострадавшего травмы различной степени тяжести, нужна эвакуация.

На место выехали спасатели дежурной группы ЗПСО№2. Им удалось бережно извлечь из подвала пострадавшего с помощью носилок и передать бригаде "скорой помощи", сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU