В Казани для мужчины, упавшего в подвал на даче, потребовалась помощь спасателей
В двухэтажном дачном доме в СНТ Фотон в Советском районе столицы республики 18 июля в 16.48 произошло ЧП - с высоты второго этажа в подвал упал 35-летний мужчина. Выбраться самостоятельно не может, не могут помочь и соседи. Вызванная "скорая" диагностировала у пострадавшего травмы различной степени тяжести, нужна эвакуация.
На место выехали спасатели дежурной группы ЗПСО№2. Им удалось бережно извлечь из подвала пострадавшего с помощью носилок и передать бригаде "скорой помощи", сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»