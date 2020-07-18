В Казани задержали подозреваемую в поджоге авто воспитательницы детсада

18 Июль 2020 2020-07-18T13:37:38+03:00

Задержанной может грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В ночь на 8 июля в Кировском районе Казани на улице загорелся легковой автомобиль, который принадлежит местной жительнице – воспитательнице детского сада. В результате пожара салон машины выгорел полностью. Как позже выяснилось это был поджог.

На днях был задержан и подозреваемый в этом. Поджигателем оказалась безработная женщина, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

Женщине грозит за это принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU