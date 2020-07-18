2020-07-18T12:51:36+03:00
Происшествия

В Елабуге после столкновения с КАМАЗом разорвало легковушку

В ДТП погиб один человек [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: @elabuga_opergruppaФото: @elabuga_opergruppa
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Утром 18 июля в Елабуге на улице Набережночелнинское шоссе около дома №19 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, слишком сильно разогнался и не справился в итоге с управлением.

Его машину вынесло на встречку, где она практически лоб в лоб столкнулась с грузовым КАМАЗом, который вез в прицепе дорожный каток.

Фото: @elabuga_opergruppa

Фото: @elabuga_opergruppa

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады «скорой»

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД Татарстана.

Фото: @elabuga_opergruppa

Фото: @elabuga_opergruppa

ИСТОЧНИК KP.RU

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