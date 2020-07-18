В Елабуге после столкновения с КАМАЗом разорвало легковушку
Утром 18 июля в Елабуге на улице Набережночелнинское шоссе около дома №19 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, слишком сильно разогнался и не справился в итоге с управлением.
Его машину вынесло на встречку, где она практически лоб в лоб столкнулась с грузовым КАМАЗом, который вез в прицепе дорожный каток.
Фото: @elabuga_opergruppa
В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады «скорой»
Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД Татарстана.
Фото: @elabuga_opergruppa
ИСТОЧНИК KP.RU
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