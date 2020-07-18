В Татарстане на озере поселка «Маленькая страна» утонул мужчина

18 Июль 2020 2020-07-18T12:41:15+03:00

Его попытался спасти местный рыбак, но сам едва не ушел под воду

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Вечером в пятницу, 17 июля, трагедия произошла на озере коттеджного поселка «Маленькая страна» в деревне Малая Шильна Тукаевского района.

Спасателей туда вызвал очевидец. По его словам, когда он рыбачил, то увидел, что в озере тонет мужчина, вот и бросился на помощь. Правда, когда рыбак доплыл до терпящего бедствия человека, то тот едва его не утопил. Очевидцу пришлось отплыть на безопасное место. Обернувшись, он не увидел мужчину на поверхности воды, он утонул.

- Водолазной группой ЗПСО №6 из озера на расстоянии 70 метров от берега и глубине 4 метров извлечено тело мужчины. Его личность устанавливается. Утонувшего предали сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС Татарстана. - Обстоятельства происшествия - устанавливается. Место не оборудовано и не предназначено для купания. Аншлаги о запрете купания не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU