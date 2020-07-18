В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток
По данному факту было возбуждено уголовное дело
По одной из версий правоохранителей, это был суицид.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Тело 15-летнего ученика одной из школ Казани было найдено еще 16 июля около жилой высотки на улице Мавлютова Приволжского района города. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мальчик упал с крыши дома и разбился насмерть.
А 18 июля, также по словам источника, стало известно, что после проведенной проверки по факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
ИСТОЧНИК KP.RU
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