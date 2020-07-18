В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток

18 Июль 2020 2020-07-18T12:20:03+03:00

По одной из версий правоохранителей, это был суицид. Фото: Иван ПЕТРОВ

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Тело 15-летнего ученика одной из школ Казани было найдено еще 16 июля около жилой высотки на улице Мавлютова Приволжского района города. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мальчик упал с крыши дома и разбился насмерть.

А 18 июля, также по словам источника, стало известно, что после проведенной проверки по факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

ИСТОЧНИК KP.RU