2020-07-18T12:20:03+03:00
Происшествия

В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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По одной из версий правоохранителей, это был суицид.По одной из версий правоохранителей, это был суицид.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Тело 15-летнего ученика одной из школ Казани было найдено еще 16 июля около жилой высотки на улице Мавлютова Приволжского района города. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мальчик упал с крыши дома и разбился насмерть.

А 18 июля, также по словам источника, стало известно, что после проведенной проверки по факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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