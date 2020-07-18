В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей
Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана вышли на след целой группы людей, которые систематически обворовывали спортмагазины одной из сети. Так, было установлено, что с января 2019 года и до последнего момента злоумышленники смогли вынести и продать украденного товара на сумму более полумиллиона рублей.
По подозрению в этом полицейские при содействии бойцов СОБРа Росгвардии Татарстана задержали семерых ранее не судимых мужчин в возрасте от 25 до 36 лет.
Утверждается, что они действовали по следующей преступной схеме: получали заказ на определенный товар, передавали его исполнителям и сотруднику охраны магазина, выносили вещи и продавали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В ходе обысков у задержанных было найден похищенный спортинвентарь, а также кусты, предположительно конопли.
- В результате опроса трое фигурантов этого дела свою вину признали. Все задержанные были помещены под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению похищенных предметов и ценностей, - сообщили в МВД Татарстана.
В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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