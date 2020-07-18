18 Июль 2020 2020-07-17T18:45:46+03:00

Полицейские установили, что в сговоре участвовала и охранник торговой точки [видео]

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Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана вышли на след целой группы людей, которые систематически обворовывали спортмагазины одной из сети. Так, было установлено, что с января 2019 года и до последнего момента злоумышленники смогли вынести и продать украденного товара на сумму более полумиллиона рублей.

По подозрению в этом полицейские при содействии бойцов СОБРа Росгвардии Татарстана задержали семерых ранее не судимых мужчин в возрасте от 25 до 36 лет.

Утверждается, что они действовали по следующей преступной схеме: получали заказ на определенный товар, передавали его исполнителям и сотруднику охраны магазина, выносили вещи и продавали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе обысков у задержанных было найден похищенный спортинвентарь, а также кусты, предположительно конопли.

- В результате опроса трое фигурантов этого дела свою вину признали. Все задержанные были помещены под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению похищенных предметов и ценностей, - сообщили в МВД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/791146" frameborder="0"></iframe> В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU