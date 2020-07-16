16 Июль 2020 2020-07-16T15:57:29+03:00

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Как пишет интернет-ресурс «Итиль», задержан экс-министр экологии и природных ресурсов Татарстана Аглям Садретдинов.

Его подозревают в организации заказного убийства бизнесмена из Буинска Рашида Садыкова. В 2010 году эта история была у всех на слуху, но сам Садретдинов все отрицал. В ноябре 2011 года экс-министра освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Возможно, запятнанная репутация стала одной из причин того, что в правительстве РТ решили пойти на смену руководства в Минэкологии.

Позже, в 2012 году в отношение Садретдинова было возбуждено дело уже о превышении полномочий, но он был освобожден от наказания за истечением срока давности.