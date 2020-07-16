В Казани в доме на улице Чистопольской горел балкон

16 Июль 2020 2020-07-16T15:30:08+03:00

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Пожар в доме на улице Чистопольской в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана начался в обед, 16 июля. Черный столб дыма заметили горожане - он был виден в разных районах Казани.

На место возгорания приехали спасатели МЧС Татарстана, выяснилось, что горят вещи на балконе третьего этажа. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.

Почти одновременно с этим пожаром загорелся балкон в одном из домов микрорайона "Салават купере". Там на улице Сажинова в доме №3 со стороны подъезда шел густой дым. Прибывшие пожарные эвакуировали из него жильцов.

- Горели вещи на балконе 8 этажа на площади 4 квадратных метра, потушено до прибытия пожарных, пострадавших нет, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU