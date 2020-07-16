В Казани в доме на улице Чистопольской горел балкон
Пожар в доме на улице Чистопольской в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана начался в обед, 16 июля. Черный столб дыма заметили горожане - он был виден в разных районах Казани.
На место возгорания приехали спасатели МЧС Татарстана, выяснилось, что горят вещи на балконе третьего этажа. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.
Почти одновременно с этим пожаром загорелся балкон в одном из домов микрорайона "Салават купере". Там на улице Сажинова в доме №3 со стороны подъезда шел густой дым. Прибывшие пожарные эвакуировали из него жильцов.
- Горели вещи на балконе 8 этажа на площади 4 квадратных метра, потушено до прибытия пожарных, пострадавших нет, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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