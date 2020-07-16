В Нижнекамске росгвардейцы задержали мужчину с топором, устроившего поджог в жилом доме

16 Июль 2020 2020-07-16T14:16:16+03:00

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Вечером 15 июля во дворе дома по улице Химиков в Нижнекамске разгуливал пьяный местный житель с топором в руках. Его пытались для выяснения личности остановить сотрудники Росгвардии Татарстана, но он скрылся в подъезде своего дома. Соседи указали квартиру, где проживает мужчина, но правоохранителям дверь так никто и не открыл.

Росгвардейцы решили понаблюдать за окнами квартиры, и спустя некоторое время заметили, что мужчина с криком начал выбрасывать в окно вещи, через некоторое время оттуда пошел дым и показались языки пламени. Вскоре едкий дым заполонил и подъезд.

Росгвардейцы сообщили о возгорании в МЧС, а сами начали эвакуацию жителей. Отыскали мать странного мужчины с топором, и с ее согласия взломали входную дверь и проникли в квартиру.

К этому времени на полу кухни горела куча старых вещей. Сотрудники Росгвардии подручными средствами погасили пламя и задержали находившегося там нетрезвого 40-летнего мужчину.

- Для дальнейшего разбирательства гражданина передали следственно-оперативной группе полиции, - сообщили в Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU