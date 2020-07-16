2020-07-16T11:50:54+03:00
Происшествия

В Татарстане парень упал с 70-метровой скалы и выжил

В тяжелом состоянии его доставили в больницу [фото]
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшего обнаружили под скалойПострадавшего обнаружили под скалойФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 15 июля в 23.10 в районе Юрьевских пещер возле поселка городского типа Тенишево в Камско-Устьинском районе Татарстана. Слабые крики о помощи услышали туристы. Они вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники ЗПСО№1 МЧС Татарстана из Буинска, которые попытались обнаружить зовущего на помощь человека ниже Конного дола возле пещер. Но из-за сложного горного рельефа доступ туда был затруднен. Пришлось подбираться с воды.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

С пристани поселка городского типа Камское Устье, была спущена мотолодка, на которой два спасателя и фельдшер "скорой помощи" смогли отыскать пострадавшего. Им оказался 23-летний житель Лениногорска, который упал с 70-метровой скалы и получил многочисленные травмы. Его состояние фельдшер оценил как тяжелое.

Мужчину перенесли на жестких носилках к лодке Фото: МЧС Татарстана

Мужчину перенесли на жестких носилках к лодкеФото: МЧС Татарстана

После оказания первой помощи раненного на жестких носилках доставили до пристани и передали медикам "скорой помощи", сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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