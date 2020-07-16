В Казани иномарка на "зебре" сбила 3-летнего ребенка

16 Июль 2020 2020-07-16T11:06:06+03:00

Девочка получила травмы и была госпитализирована с места ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июля в 7.40 на улице Тэцевской в Московском районе столицы Татарстана. 53-летний водитель иномарки "Рено Каптюр" при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил наезд на 3-летнюю девочку. Ребенок вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу - по "зебре".

- В результате наезда девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована с места происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - В отношении водителя составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU