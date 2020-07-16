В Татарстане задержали похитителей экс-имама мечети
Нападение на бывшего имама мечети в селе Ишкеево Мамадышского района республики произошло еще в июне, но благодаря сотрудникам полиции МВД региона сейчас удалось задержать его похитителей.
На мужчину напали вечером в конце июня, забили в рот кляп, на голову натянули мешок, связали руки и вывезли в поле. У мужчины забрали ключи от мечети, но денег там не нашли. Тогда его бросили на окраине села, предварительно разрезав скотч на руках.
Совместно с оперативниками ФСБ Татарстана полицейские задержали трех непосредственных исполнителей и двух организаторов этого нападения. Трое из задержанных были ранее судимы за насильственные тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".
ИСТОЧНИК KP.RU
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