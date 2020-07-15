2020-07-15T14:35:36+03:00
Общество

Новым начальником отдела транспорта и связи Набережных Челнов стал Максим Парамонов

Ранее он исполнял обязанности руководителя отдела
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Новым начальником отдела транспорта и связи Набережных Челнов стал Максим Парамонов. Он исполнял обязанности руководителя с октября 2019 года, после того, как экс-глава отдела Руслан Ибрагимов уволился по собственному желанию.

Заметим, что раньше Парамонов работал в отделе главным специалистом и заведующим сектором дорожного хозяйства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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