Найджел Доус подписал контракт с "Ак Барсом" и перестал считаться легионером в КХЛ
“Ак Барс” подписал контракт с нападающим Наджелом Доусом. Соглашение между сторонами рассчитано на год. Об этом сообщила пресс-служба казанской хоккейной команды.
Отметим, ранее 35-летний форвард выступал за “Барыс” и “Автомобилист”. За девять сезонов в КХЛ у него 501 результативный балл (267+234) при коэффициенте полезности +80. Найджел Доус – третий снайпер и пятый бомбардир в истории лиги.
- Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах, - заметил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якбуов. - В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в КХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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