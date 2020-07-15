Найджел Доус подписал контракт с "Ак Барсом" и перестал считаться легионером в КХЛ

15 Июль 2020 2020-07-15T15:47:11+03:00

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“Ак Барс” подписал контракт с нападающим Наджелом Доусом. Соглашение между сторонами рассчитано на год. Об этом сообщила пресс-служба казанской хоккейной команды.

Отметим, ранее 35-летний форвард выступал за “Барыс” и “Автомобилист”. За девять сезонов в КХЛ у него 501 результативный балл (267+234) при коэффициенте полезности +80. Найджел Доус – третий снайпер и пятый бомбардир в истории лиги.

- Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах, - заметил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якбуов. - В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU