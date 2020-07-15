В Чувашии врачи спасли 12-летнего мальчика, который едва не утонул
Во вторник, 14 июля, 12-летний мальчик из села Янгорчино отправился на местный водоем. Купание на надувном матрасе едва не обернулось для его семьи трагедией, ведь в какой-то момент ребенок упал с него и оказался под водой.
К счастью, произошедшее вовремя заметили отдыхающие рядом взрослые. Они вытащили мальчика на берег и оказывали ему первую помощь до прибытия “скорой”. Медикам удалось реанимировать пострадавшего.
- В отделении реаниматологии анестезиологии провели оксигенотерапию, осуществили медикаментозную профилактику отёка лёгких и других органов и систем. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи руководством больницы принято решение госпитализировать его в республиканскую детскую клинику. Максимально быстро доставить юного пациента в специализированную больницу помогла санавиация, - сообщают в пресс-службе Вурнарской центральной районной больницы.
Мальчик выжил и сейчас находится под присмотром врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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