2020-07-15T15:54:31+03:00
Происшествия

В Чувашии врачи спасли 12-летнего мальчика, который едва не утонул

Трагедией для семьи ребенка мог закончится отдых на водоеме в селе Янгорчино
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Пока ехала "скорая", очевидцы на месте происшествия вытащили ребенка из воды и оказывали ему медицинскую помощь.Пока ехала "скорая", очевидцы на месте происшествия вытащили ребенка из воды и оказывали ему медицинскую помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 июля, 12-летний мальчик из села Янгорчино отправился на местный водоем. Купание на надувном матрасе едва не обернулось для его семьи трагедией, ведь в какой-то момент ребенок упал с него и оказался под водой.

К счастью, произошедшее вовремя заметили отдыхающие рядом взрослые. Они вытащили мальчика на берег и оказывали ему первую помощь до прибытия “скорой”. Медикам удалось реанимировать пострадавшего.

- В отделении реаниматологии анестезиологии провели оксигенотерапию, осуществили медикаментозную профилактику отёка лёгких и других органов и систем. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи руководством больницы принято решение госпитализировать его в республиканскую детскую клинику. Максимально быстро доставить юного пациента в специализированную больницу помогла санавиация, - сообщают в пресс-службе Вурнарской центральной районной больницы.

Мальчик выжил и сейчас находится под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт 2,5 километров дороги в Чувашии выделят более 65 миллионов рублей
В казанском зоопарке «Река Замбези» появились венценосные журавли
В Чувашии врачи спасли 12-летнего мальчика, который едва не утонул
В Казани на набережной озера Кабан стартуют утренние пробежки
В Казани на озере Средний Кабан утонул мужчина
В Ульяновске таксист спровоцировал ДТП, в котором пострадала его пассажирка
В столицу Чувашии прибыл сторожевой корабль «Чебоксары»
Найджел Доус подписал контракт с "Ак Барсом" и перестал считаться легионером в КХЛ
В Чебоксарах пропала 59-летняя Зинаида Михайлова, которая страдает потерей памяти
Новым начальником отдела транспорта и связи Набережных Челнов стал Максим Парамонов
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38%
В Казани ревнивец избил и пытался перерезать горло подруге