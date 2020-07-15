2020-07-15T14:38:47+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пропала 59-летняя Зинаида Михайлова, которая страдает потерей памяти

Женщина ушла из дома и пропала 13 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались активные поиски 59-летней Зинаиды Михайловой. Женщина, которая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, ушла из дома в понедельник, 13 июля, но обратно не вернулась до сих пор. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.

Известно, что Зинаида Михайлова ростом около 155 сантиметров имеет плотное телосложение, темно-каштановые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на ей было черно-оранжевое платье, белые туфли и оранжевый платок. С собой у женщины была бордовая сумка.

Просим всех, кто видел Зинаиду Михайлову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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