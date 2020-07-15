В Чебоксарах пропала 59-летняя Зинаида Михайлова, которая страдает потерей памяти
В Чебоксарах начались активные поиски 59-летней Зинаиды Михайловой. Женщина, которая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, ушла из дома в понедельник, 13 июля, но обратно не вернулась до сих пор. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.
Известно, что Зинаида Михайлова ростом около 155 сантиметров имеет плотное телосложение, темно-каштановые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на ей было черно-оранжевое платье, белые туфли и оранжевый платок. С собой у женщины была бордовая сумка.
Просим всех, кто видел Зинаиду Михайлову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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