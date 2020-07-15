В Набережных Челнах в запрещенном для купания месте утонул подросток

15 Июль 2020 2020-07-15T11:41:07+03:00

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Трагедией закончилась прогулка двух 17-летних приятелей из Набережных Челнов. Они отправились на пляж на реку Кама. Расположились в районе набережной Нового Города у бывшей лодочной станции "Маяк". На аншлаги о запрете купания не обратили внимания. Плавали, ныряли, и во время этого один из приятелей пропал под водой. Его друг сразу позвал на помощь спасателей.

Водолазы обследовали 3 900 квадратных метров дна акватории на глубине 1,5-3 метров, но сразу тело погибшего не нашли, сообщили в МЧС Татарстана. Его сумели отыскать родственники, оставшиеся на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU