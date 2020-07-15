2020-07-15T15:48:58+03:00
Происшествия

В Ульяновске таксист спровоцировал ДТП, в котором пострадала его пассажирка

При повороте налево он не уступил дорогу иномарке
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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Во вторник, 14 июля, у дома №27 на улице Камышинская в Засвияжском районе Ульяновска произошла авария. В 8.10 там столкнулись автомобили “ВАЗ 219010” и “Мазда 6”.

По предварительным данным, 44-летний водитель отечественной легковушки (судя по фото - такси) поворачивал налево, не уступив дорогу встречной иномарке, за рулем которой была 35-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка ВАЗа. С места произошедшего она была госпитализирована, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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