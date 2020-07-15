Стало известно, где в Чувашии в 2019 году чаще всего употребляли наркотики, а где - алкоголь
Новочебокарск и Чебоксары заняли второе и третье места в обоих рейтингах
Алкоголизм больше всего был распространен в Красночетайском районе (2 175,9 случаев на 100 тысяч населения).Фото: Алексей ФОКИН
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В прошлом году чаще всего наркотики в Чувашии принимали жители Канаша. Там было зафиксировано 113,9 случаев на 100 тысяч человек населения. Немного реже - в Новочебоксарске (94,9 случаев) и Чебоксарах (79,7 случаев). Соответствующая информация опубликована в докладе «О состоянии здоровья населения Чувашии в 2019 году».
Алкоголизм же больше всего был распространен в Красночетайском районе (2 175,9 случаев на 100 тысяч населения). На втором месте тот же Новочебоксарск (2 035,6 случаев), на третьем вновь Чебоксары (1 325,4 случая).
ИСТОЧНИК KP.RU