2020-07-15T15:57:26+03:00
Общество

На ремонт 2,5 километров дороги в Чувашии выделят более 65 миллионов рублей

Работы коснутся участка дороги Аликово-Ильянкино в Аликовском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Ремонт подрядчик будет проводить в три этапа и закончит к 1 августа 2022 года.Ремонт подрядчик будет проводить в три этапа и закончит к 1 августа 2022 года.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В Чувашии планируют отремонтировать участок дороги Аликово-Ильянкино в Аликовском районе. На это из бюджета республики готовы выделить на это 65,6 миллиона рублей. Соответствущий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать 2,5 километра дороги в срок до 1 августа 2022 года. Работы он будет проводить в три этапа: с момента подписания контракта до 1 октября текущего года, с 1 января по 1 октября 2021 года и с 1 января до 1 августа 2022 года.

Отметим, что гарантия на верхний слой асфальта составит 7 лет, на нижний - 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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