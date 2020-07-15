В Марий Эл "пьяный" водитель мопеда врезался в стену гаража, травмы получили два человека

15 Июль 2020 2020-07-15T09:51:43+03:00

Выяснилось, что водительских прав у мужчины никогда не было

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Авария произошла в 2.55 во вторник, 14 июля, на улице Пионерской в деревне Русский Кукмор Медведевского района республики. По предварительным данным, не имеющий водительских прав 34-летний местный житель с признаками опьянения решил покататься на мопеде. Он и его 35-летний приятель в качестве пассажира на мопеде Racer на скорости врезались в кирпичную стену гаража. После этого мопед опрокинулся.

- В результате травмы различной степени тяжести получили все участники этого заезда, - сообщили в Госатоинспекции Марий Эл. - Сам водитель госпитализирован, его пассажир лечится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU