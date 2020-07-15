В Казани во время пожара из задымленной квартиры спасли мужчину
Пожар на балконе восьмого этажа в высотном доме на улице Файзи в Советском районе столицы Татарстана начался в 20.53 во вторник, 14 июля. Пожарных вызвали соседи, когда едкий дым начал проникать в их квартиры.
Приехавшие специалисты МЧС Татарстана быстро справились с огнем - горели вещи на площади шесть квадратных метров.
Медицинская помощь потребовалась хозяину горящей квартиры - его пришлось выводить из задымленной квартиры при помощи маски спасаемого. Но в госпитализации он не нуждался.
Потребовалась помощь медиков и для его соседки - с женщиной из-за переживаний стало плохо с сердцем. Но после осмотра и оказания первой помощи женщина успокоилась.
- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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