2020-07-14T14:06:35+03:00
Происшествия

Житель Чувашии, который надругался над падчерицей, получил более 9 лет колонии

Мужчина, в том числе, признан винновым и в истязании матери потерпевшей девочки
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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«Действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного состояния» и «Истязание» - по этим двум уголовным статьям был признан виновным 40-летний житель Канашского района.

Как было доказано в суде, в декабре прошлого года мужчина у себя в доме и бане по пьяни не раз надругался над своей 8-летней падчерицей. Мало того, в начале 2020 года он еще и постоянно избивал мать потерпевшей девочки, все так же по пьяни.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Данное решение пока не вступило в законную силу. Тем временем с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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