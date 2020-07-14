В Ульяновске из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев

14 Июль 2020 2020-07-14T13:02:34+03:00

Они падали на машины, фасады домов, электропровода и проезжие части [фото]

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Ночью на 14 июля в Ульяновске был сильный ветер. Вплоть до утра спасатели “Управления гражданской защиты” выезжали на распиловку поваленных деревьев.

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

Так, в 1.51 на улице Автозаводская дерево упало сразу на три машины и стену двухэтажного дома, попутно оборвав электропровода. К счастью, поврежден был лишь один автомобиль.

Спустя две минуты - в 1.53 - во 2-ом переулке Рабочем дерево упало на переднюю сторону дома. Произошедшее спровоцировало обрыв газовой трубы и, как следствие, выход газа.

В 3.10 на улице 9-го Мая дерево упало на электропровода. А в 3.25 на улице Южная в городском поселке Карамзина дерево упало на проезжую часть.

Немногим позже - в 3.33 - на улице Розы Люксембург поваленное дерево повредило иномарку “Хендай Солярис”. В 3.57 сразу два дерева упали на дорогу на улице 3-го Интернационала. К счастью, они ничего не повредили.

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

ИСТОЧНИК KP.RU