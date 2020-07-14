С 15 июля из Казани в Канаш вновь начнут ходить электрички

14 Июль 2020 2020-07-14T15:53:08+03:00

Так, пригородный поезд №6351 Казань-Канаш будет отправляться ежедневно в 4.07 и прибывать в пункт назначения в 6.53. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В среду, 15 июля, возобновляется курсирование электричек из Казани в Канаш и обратно. Соответствующее решение было принято из-за увеличения пассажиропотока.

Так, пригородный поезд №6351 Казань-Канаш будет отправляться ежедневно в 4.07 и прибывать в пункт назначения в 6.53. Пригородный поезд №6360 Канаш-Казань, в свою очередь, будет отправляться в 17.57 и прибывать в столицу Татарстана в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU