С 15 июля из Казани в Канаш вновь начнут ходить электрички
Такое решение было принято из-за увеличения пассажиропотока
Так, пригородный поезд №6351 Казань-Канаш будет отправляться ежедневно в 4.07 и прибывать в пункт назначения в 6.53.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 15 июля, возобновляется курсирование электричек из Казани в Канаш и обратно. Соответствующее решение было принято из-за увеличения пассажиропотока.
Так, пригородный поезд №6351 Казань-Канаш будет отправляться ежедневно в 4.07 и прибывать в пункт назначения в 6.53. Пригородный поезд №6360 Канаш-Казань, в свою очередь, будет отправляться в 17.57 и прибывать в столицу Татарстана в 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU