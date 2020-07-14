Полиции Чебоксар для патрулирования набережной могут купить электромобили

14 Июль 2020 2020-07-14T10:27:02+03:00

Также в городе назрела необходимость отремонтировать шесть участковых пунктов полиции.

В администрации города также обсудили вопросы модернизации систем видеонаблюдения и стимулирования народных дружинников

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На еженедельной планерке в администрации Чебоксар обсудили вопрос о повышении безопасности местных жителей на улицах города.

Так, было отмечено, что в 2020 году на профилактику правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности, мероприятия антинаркотического характера, работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в бюджете столицы Чувашии предусмотрено около 31 миллиона рублей.

При этом большая часть этих денег направлена на обслуживание и модернизацию систем видеонаблюдения - 2642 камеры, львиная доля которых установлена во дворах.

Именно благодаря уличным камерам в этом году по горячим следам удалось раскрыть сотни преступлений, в том числе и тяжкие.

Так, по словам замначальника УМВД Чебоксар Оксаны Таратиной, сокращается число преступлений в общественных местах.

Она также обозначила на планерке и необходимость отремонтировать в городе шесть участковых пунктов полиции и купить два электромобиля для патрулирования набережной. На что глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил подготовить соответствующие сметы.

- Безопасность начинается с профилактики. Только в диалоге с правоохранительными органами, народной дружиной и горожанами можно выстроить эффективную линию противодействия преступлениям и правонарушениям в городе, - отметил Алексей Ладыков.

Так что не одной техникой будет обеспечиваться безопасность в столице Чувашии. Например, на материальное стимулирование народных дружинников и советов профилактики при УПП через различные конкурсы в бюджете города предусмотрели 3 миллиона рублей.

Обсудили в администрации Чебоксар и нововведение - вознаграждение горожан за предоставление информации о подготавливаемых или совершаемых преступлениях. На это в городской казне заложено 60 тысяч рублей. Еще 120 тысяч рублей предусмотрено для местных жителей, которые добровольно сдадут незарегистрированное оружие и боеприпасы.