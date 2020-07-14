2020-07-14T10:23:17+03:00
Общество

В 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар направлено более полумиллиарда рублей

Но не все компании соблюдают сроки работ
Андрей МАРЬЯНОВ
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Только АО «Водоканал» на работы потратит 230 миллионов рублей.Только АО «Водоканал» на работы потратит 230 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как доложил на еженедельной планерке в администрации Чебоксар зам по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, в 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей города направлено более полумиллиарда рублей.

Тут же вместе с сити-менеджером Алексеем Ладыковым было рассмотрено выполнение ресурсоснабжающими организациями этих работ, которые проходят в рамках инвестиционных программ.

Так, МУП «Теплосеть» планирует до конца 2020 года заменить 19,5 километра тепловых сетей, что в 2 раза больше, нежели в прошлые годы.

АО «Водоканал» в свою очередь запланировало завершить масштабную реконструкцию Новозагородного коллектора около Хевешского рынка и капремонт Загородного коллектора.

При этом организация решила одновременно отремонтировать сразу 50 участков очистной водопроводной станции «Заовражное». Из-за чего 8 августа ровно на сутки в Чебоксарах отключат воду. К слову, здесь на реконструкцию и обновление систем, в том числе и водоотведения, хотят потратить более 230 миллионов рублей.

При этом на совещании Владимир Филиппов заявил об опасениях по срыву сроков выполнения подобных работ в электросетевом хозяйстве столицы Чувашии. Здесь, по данным на 13 июля, ООО «Коммунальные технологии» значительно отстает от своих же графиков. Речь идет о ремонте воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

- На протяжении нескольких лет остаются проблемы с ООО «Коммунальные технологии». Компания не исполняет планы ремонтных работ и инвестиционную программу, создается угроза своевременной подготовки электросетевого хозяйства к отопительному сезону. Не обслуживается и приходит в негодность оборудование. Ситуация сложная. Через суд необходимо до конца года забрать имущество в муниципальную собственность, - в итоге поставил задачу глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

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