В Татарстане пропал 62-летний Райхан Садиков, который нуждается в медицинской помощи

14 Июль 2020 2020-07-14T13:25:30+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 11 июля

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В Татарстане идут поиски 62-летнего Райхана Садикова из Азнакаево. Мужчина ушел из дома в субботу, 11 июля, но обратно не вернулся до сих пор. Известно, что он нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.

Райхан Садиков ростом около 176 сантиметров имеет плотное телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. У него отсутствует фаланга безымянного пальца на правой руке. На момент пропажи на мужчине была серая футболка с рисунком, темно-синие штаны и темные ботинки.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU