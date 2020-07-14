В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель

14 Июль 2020 2020-07-14T14:38:53+03:00

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Огонь в частном доме 80-летней пенсионерки на улице Центральной в селе Максимов Починок Мамадышского района республики вспыхнул в 23.24 в понедельник, 13 июля. К приезду пожарных бревенчатое жилое здание вместе с надворными постройками горело открытым пламенем по всей площади - жаркая сухая погода способствовала быстрому распространению огня.

С пламенем справились в 00.00 уже во вторник, 14 июля. Общая площадь возгорания составила 69 квадратных метров.

Сама хозяйка дома успела быстро выскочить из горящего дома - ее разбудил звук пожарного извещателя, который был установлен благодаря социальной программе президента Татарстана.

- В результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС республики. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU