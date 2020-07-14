2020-07-14T14:38:53+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель

Женщина успела вовремя выскочить из горящего дома
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Огонь в частном доме 80-летней пенсионерки на улице Центральной в селе Максимов Починок Мамадышского района республики вспыхнул в 23.24 в понедельник, 13 июля. К приезду пожарных бревенчатое жилое здание вместе с надворными постройками горело открытым пламенем по всей площади - жаркая сухая погода способствовала быстрому распространению огня.

С пламенем справились в 00.00 уже во вторник, 14 июля. Общая площадь возгорания составила 69 квадратных метров.

Сама хозяйка дома успела быстро выскочить из горящего дома - ее разбудил звук пожарного извещателя, который был установлен благодаря социальной программе президента Татарстана.

- В результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС республики. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель
В Чувашии нашли тело рыбака, который пропал неделю назад
В Ульяновске иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель госпитализирован
С 15 июля из Казани в Канаш вновь начнут ходить электрички
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
В Марий Эл во время отдыха на пляже утонул мужчина
В Марий Эл на мужчину, избившего 8-летнюю девочку, завели уголовное дело
Минздрав Татарстана объяснил, почему в республике стали чаще умирать от коронавируса
В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Житель Чувашии, который надругался над падчерицей, получил более 9 лет колонии
В Татарстане в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали
В казанском Азино-1 появился новый сквер со сценой и большим экраном
В Татарстане пропал 62-летний Райхан Садиков, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновске из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев
Марат Хуснуллин: дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением
В Чебоксарах с гидроцикла в воду упали три человека, в том числе ребенок
В Казани частично возобновили работу два торговых центра
Полиции Чебоксар для патрулирования набережной могут купить электромобили
В Татарстане число летальных случаев от COVID-19 выросло до 25
В 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар направлено более полумиллиарда рублей
В Татарстане байкер погиб, влетев ночью под грейдер в котловане
В казанском зоопарке появилась пара венценосных журавлей
В Чувашии во время ДТП погибла супружеская пара
Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов