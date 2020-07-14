В Чебоксарах с гидроцикла в воду упали три человека, в том числе ребенок
Днем в воскресенье, 12 июля, едва не закончилась трагедией прогулка на гидроцикле для трех жителей столицы Чувашии. Они втроем - сам водитель и два его пассажира, в том числе ребенок, катались в акватории Чебоксарского водохранилища в районе микрорайона Гремячево.
Все были в спасательных жилетах, что помогло удержаться на плаву некоторое время, когда во время крутого виража все трое упали в воду. Гидроцикл, оставшись без водителя, замер в 100 метрах от людей.
На помощь терпящим бедствие выдвинулись сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы (ЧРПСС). Они обнаружили в воде людей. помогли взобраться на борт катера и доставили на берег, сообщили в ЧРПСС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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