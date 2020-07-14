2020-07-14T09:02:38+03:00
Происшествия

В Чувашии во время ДТП погибла супружеская пара

Их отечественная легковушка врезалась на встречке в BMW
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в Чебоксарском районе республикиАвария произошла в Чебоксарском районе республикиФото: МВД по Чувашской Республике
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Смертельная авария произошла поздно вечером - в 20.50, в воскресенье, 12 июля, на автодороге "Вятка". По предварительным данным, 63-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2115 во время поворота в село Новое Атлашево Чебоксарского района республики не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался прямо.

В результате столкновения смертельные травмы получили супруги - водитель и 51-летняя пассажирка "пятнадцатой". Они скончались на месте.

19-летний водитель иномарки во время аварии не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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