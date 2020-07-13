В Татарстане отец спасал тонувшего сына и погиб вместе с ним

13 Июль 2020 2020-07-13T17:25:54+03:00

ЧП произошло на реке Меша, тело мужчины пока так и не найдено

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Поздно вечером в воскресенье, 12 июля, в экстренные службы по системе «112» поступило сообщение из Пестречинского района Татарстана. Там, у СНТ «Алмагач» на реке Меша пропал 49-летний мужчина и его 15-летний сын.

Было установлено, что отец отправился купаться на реку вместе с двумя сыновьями. В итоге домой вернулся только младший из мальчиков. Он принес вещи отца и брата. Мальчик рассказал, что те утонули. По словам ребенка, его старший брат начал тонуть, отец бросился ему на помощь. В итоге выплыть на берег не смогли оба.

Спасатели начали поиски. На утро понедельника, 13 июля, было найдено тело 15-летнего подростка. Его отца обнаружить пока не удалось.

- Данное место не оборудовано для купания. Поиски пропавшего мужчины продолжаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU