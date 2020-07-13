2020-07-13T16:35:28+03:00
Общество

Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца

Билайн предлагает своим клиентам 4 месяца бесплатного доступа к подписке YouTube Premium на популярные сервисы YouTube
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Подписка YouTube Premium объединяет популярные сервисы YouTube: сайт YouTube (18+), где собраны миллионы видеороликов и треков со всего мира, специальный ресурс YouTube Детям (6+) для самых маленьких слушателей и премиум-подписку на приложение YouTube Music (18+) со множеством музыкальных подборок на любой вкус.

Премиум-доступ позволит клиентам Билайн смотреть видео и слушать музыку без рекламы на любом устройстве: смартфоне, планшете или компьютере. Кроме этого, все сервисы работают даже в фоновом режиме смартфона, а также позволяют сохранять наиболее понравившийся контент прямо на устройства.

Активировать премиум-подписку можно на сайте и далее следовать инструкции.

Предложение доступно для всех клиентов Билайн, независимо от тарифа. Исключение составляют только те, кто ранее уже участвовал в акциях YouTube с бесплатной подпиской.

По истечении промо-периода стоимость подписки на YouTube Premium составит 199 рублей в месяц.

Акция действует с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

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Организатором рекламной акции, а также ответственным за распространение промо-кодов на подписку YouTube Premium является ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, корп. 14, ОГРН 102770016663. Бесплатная подписка доступна для абонентов Билайн по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

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