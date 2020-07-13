2020-07-13T17:08:32+03:00
Происшествия

Жителя Марий Эл, который убил брата и изнасиловал ножкой от табурета неверную жену, приговорили к 19 годам колонии

Преступления произошли с разницей в 6 лет
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Волжске вынесли приговор 51-летнему жителю города, который признан виновным сразу по нескольким уголовным статьям: "Убийстве двух лиц", "Насильственных действиях сексуального характера совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, а равно с особой жестокостью к потерпевшей с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Все произошло в апреле 2013 года, когда у жителя одного из поселков Волжского района родилась дочь. Во время совместной пьянки с братом счастливый отец рассказал ему, что прописал малышку в их с совместную квартиру, не спрашивая его.

Начался скандал, который завершился убийством - на голову несогласного брата родственник обрушил 15 ударов табуреткой. Когда понял, что убил человека, то решил спрятать тело - закопал его в подвале многоквартирного дома, в котором жил.

Через шесть лет табуретка в руках отца ребенка вновь стала орудием убийства. На этот раз досталось любовнику его жены. Женщина ушла, а обманутый муж выследил парочку в ночь на 13 июля 2019 года.

Злоумышленник пробрался по балкону в квартиру соперника, забил табуретом спящего мужчину, а затем расправился с супругой. Жену он сначала пинал ногами в сапогах, а затем взял ножку от развалившегося табурета и изнасиловал ее. При этом женщине были причинен тяжкий вред здоровью

- Мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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