13 Июль 2020 2020-07-13T13:27:00+03:00

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Как пишет интернет-ресурс «Итиль», программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода.

Партия выдвигает 30 кандидатов по одномандатным округам и 17 по партийному списку, 2/3 из них - новички.

Из озвученного мэром города Ильсуром Метшиным на партийной конференции: все процессы принятия решений должны стать открытыми и прозрачными.

- Здоровое общество помимо ЗОЖ — справедливость и взаимовыручка.

- Забота о каждом — будь он предприниматель или водитель.

- Предвыборная программа должна быть дополнена горожанами.

Все эти пункты совпадают с реальными ожиданиями людей на справедливость, большее участие и заботу, которые выражаются во всевозможных опросах.