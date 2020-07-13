2020-07-13T13:27:00+03:00
Общество

Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода

Поделиться:
Изменить размер текста:

Как пишет интернет-ресурс «Итиль», программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода.

Партия выдвигает 30 кандидатов по одномандатным округам и 17 по партийному списку, 2/3 из них - новички.

Из озвученного мэром города Ильсуром Метшиным на партийной конференции: все процессы принятия решений должны стать открытыми и прозрачными.

- Здоровое общество помимо ЗОЖ — справедливость и взаимовыручка.

- Забота о каждом — будь он предприниматель или водитель.

- Предвыборная программа должна быть дополнена горожанами.

Все эти пункты совпадают с реальными ожиданиями людей на справедливость, большее участие и заботу, которые выражаются во всевозможных опросах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани возобновляется бесплатные показы фильмов на набережной озера Кабан
В Татарстане отец спасал тонувшего сына и погиб вместе с ним
В Казани пропала 60-летняя женщина, которая не ориентируется в пространстве
Жителя Марий Эл, который убил брата и изнасиловал ножкой от табурета неверную жену, приговорили к 19 годам колонии
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию
В Ульяновской области водитель авто не уступил дорогу байкеру и спровоцировал ДТП
“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски
В Татарстане с горящего матраса спасли мужчину
Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода
В Ульяновске лихач на автомобиле сбил 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на лавочке
В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей
В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети