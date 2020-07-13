Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода
Как пишет интернет-ресурс «Итиль», программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода.
Партия выдвигает 30 кандидатов по одномандатным округам и 17 по партийному списку, 2/3 из них - новички.
Из озвученного мэром города Ильсуром Метшиным на партийной конференции: все процессы принятия решений должны стать открытыми и прозрачными.
- Здоровое общество помимо ЗОЖ — справедливость и взаимовыручка.
- Забота о каждом — будь он предприниматель или водитель.
- Предвыборная программа должна быть дополнена горожанами.
Все эти пункты совпадают с реальными ожиданиями людей на справедливость, большее участие и заботу, которые выражаются во всевозможных опросах.