В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей

13 Июль 2020 2020-07-13T13:23:15+03:00

Сейчас на стройке 1 этапа Большого Казанского кольца начали собирать лифты на надземном пешеходном переходе [фото]

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В столице Татарстана на стройке 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) рабочие завершили укладку трамвайных путей, а также установку опор контактной сети. Вагоны по ним должны пустить до конца лета 2020 года.

В то же время на БКК начали собирать лифты на надземном пешеходном переходе Фермского шоссе. Кроме того, идет монтаж путей катания наклонных подъемников на лестничных сходах к трамвайным путям на опорах №2 и №3, а также обустройство остановок.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

- Напомним, что строительство 1 этапа Большого Казанского кольца является самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Близится к завершению строительство путепровода длиной 109,7 метра и надземного пешеходного перехода, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU