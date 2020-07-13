2020-07-13T13:23:15+03:00
Общество

В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей

Сейчас на стройке 1 этапа Большого Казанского кольца начали собирать лифты на надземном пешеходном переходе [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В столице Татарстана на стройке 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) рабочие завершили укладку трамвайных путей, а также установку опор контактной сети. Вагоны по ним должны пустить до конца лета 2020 года.

В то же время на БКК начали собирать лифты на надземном пешеходном переходе Фермского шоссе. Кроме того, идет монтаж путей катания наклонных подъемников на лестничных сходах к трамвайным путям на опорах №2 и №3, а также обустройство остановок.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

- Напомним, что строительство 1 этапа Большого Казанского кольца является самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Близится к завершению строительство путепровода длиной 109,7 метра и надземного пешеходного перехода, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию
В Ульяновской области водитель авто не уступил дорогу байкеру и спровоцировал ДТП
“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски
В Татарстане с горящего матраса спасли мужчину
Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода
В Ульяновске лихач на автомобиле сбил 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на лавочке
В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей
В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети