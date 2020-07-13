В Марий Эл мопедист не уступил дорогу легковушке и оказался в больнице

13 Июль 2020 2020-07-13T19:27:24+03:00

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В воскресенье, 12 июля, на 16 километре автодороги “Звенигово - Помары” столкнулись мопед Альфа и автомобиль ВАЗ-2170. Предварительно, 18-летний водитель мопеда выезжал с прилегающей дороги на главную, но не пропустил легковушку.

В результате ДТП пострадал не только водитель двухколесного транспорта, но и его 16-летний пассажир. Оба они были госпитализированы. 54-летнему водителю “ВАЗа” помощь медиков не потребовалась.

- За прошедшие три дня пресечено более 700 нарушений, задержано 27 водителей в состоянии опьянения, 2 из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU