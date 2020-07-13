В Казани возобновляется бесплатные показы фильмов на набережной озера Кабан

13 Июль 2020 2020-07-13T17:15:10+03:00

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Пока кинотеатры в Татарстане закрыты из-за пандемии коронавируса, казанцев приглашают на уличные кинопоказы. Они будут проходить еженедельно по средам на набережной озера Кабан под открытым небом. Сезон откроют четыре картины местных режиссеров, которые покажут 15 июля в 20.30.

Так, горожане смогут увидеть трехминутную притчу WAY (12+) Родиона Сабирова и Ангелины Миграновой, документальную короткометражку «Зачем я это делаю» (12+) режиссера Alesha, 17-минутную драму «Два часа до тишины» (16+) Рудольфа Хайнурова и полнометражный фильм «Кире» (12+) Ильсеяра Дамаскина и Рустама Рашитова.

Отметим, что вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU