В Казани возобновляется бесплатные показы фильмов на набережной озера Кабан
Пока кинотеатры в Татарстане закрыты из-за пандемии коронавируса, казанцев приглашают на уличные кинопоказы. Они будут проходить еженедельно по средам на набережной озера Кабан под открытым небом. Сезон откроют четыре картины местных режиссеров, которые покажут 15 июля в 20.30.
Так, горожане смогут увидеть трехминутную притчу WAY (12+) Родиона Сабирова и Ангелины Миграновой, документальную короткометражку «Зачем я это делаю» (12+) режиссера Alesha, 17-минутную драму «Два часа до тишины» (16+) Рудольфа Хайнурова и полнометражный фильм «Кире» (12+) Ильсеяра Дамаскина и Рустама Рашитова.
Отметим, что вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU