В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
Они появятся в 34-м и 63-м комплексах и поселке Орловка
Сейчас же на 85% готовы детсады в 22-м и 25-м комплексах в Замелекесье и 19-м комплексе в поселке ЗЯБ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, что в 2021 году в Набережных Челнах планируют возвести четыре новых детских сада. Два из них построят в 63-м комплексе, по одному - в 34-м комплексе и поселке Орловка.
Сейчас же на 85% готовы детсады в 22-м и 25-м комплексах в Замелекесье и 19-м комплексе в поселке ЗЯБ. Их обещают сдать в эксплуатацию в августе 2020 года.
Вместе с тем на 75% завершен капитальный ремонт в пяти детских садах и на 70% - в четырех школах и одной гимназии. Заметим, что ремонт в детсадах обошелся казне Набережных Челнов в 296 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU