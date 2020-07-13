2020-07-13T15:43:34+03:00
Происшествия

В Ульяновской области водитель авто не уступил дорогу байкеру и спровоцировал ДТП

34-летний мотоциклист с места происшествия был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В воскресенье, 12 июля, у дома №53а на улице Автостроителей в Димитрограде столкнулись автомобиль “ВАЗ 21102” и мотоцикл “Ямаха FZ1-S”. По предварительной информации, в 21.20 59-летний водитель легковушки поворачивал налево вне перекрестка, но не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадал 34-летний байкер. С места происшествия он был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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