435 жителей Набережных Челнов победили коронавирус

13 Июль 2020 2020-07-13T10:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Набережные Челны оказались на 13 месте среди городов и районов Татарстана по количеству прироста новых случаев COVID-19. Там с начала пандемии заразились 762 человека, 435 из которых уже выздоровели. Об этом в ходе онлайн-совещания сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Заметим, что под медицинским наблюдением в татарстанском автограде сейчас остаются 243 человека, 144 из которых контактировали с инфицированными. Ранее с меднаблюдения, в том числе и в связи с отсутствием признаков заболевания, были сняты 6 099 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU