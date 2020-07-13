2020-07-13T10:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

435 жителей Набережных Челнов победили коронавирус

Город оказался на 13 месте в Татарстане по количеству прироста новых случаев COVID-19.
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Набережные Челны оказались на 13 месте среди городов и районов Татарстана по количеству прироста новых случаев COVID-19. Там с начала пандемии заразились 762 человека, 435 из которых уже выздоровели. Об этом в ходе онлайн-совещания сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Заметим, что под медицинским наблюдением в татарстанском автограде сейчас остаются 243 человека, 144 из которых контактировали с инфицированными. Ранее с меднаблюдения, в том числе и в связи с отсутствием признаков заболевания, были сняты 6 099 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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