2020-07-13T19:11:58+03:00
Общество

С начала 2020 года жители Татарстана через портал Госуслуг заплатили 13,8 миллиарда рублей

Всего они оформили 139 миллионов обращений
Алина ГАБДУЛИНА
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Татарстанцы 80 миллионов раз просматривали оценки своих детей.Татарстанцы 80 миллионов раз просматривали оценки своих детей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, что с начала 2020 года жители Татарстана оформили порядка 139 миллионов обращений через портал Госуслуг региона. Вместе с тем, там же они совершили платежные операции на общую сумму 13,8 миллиарда рублей. Такие цифры приводит Минцифразвития Татарстана.

Так, жители республики 80 миллионов раз просматривали оценки своих детей, 23 миллиона раз оплачивали счета ЖКХ и вводили показания приборов учета, порядка 7,4 миллиона раз оплачивали штрафы за нарушения ПДД, а также около 5,8 миллиона раз записывались на прием к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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