"Накупались": в Татарстане за воскресенье утонули шесть человек

13 Июль 2020 2020-07-13T09:20:20+03:00

Все они купались в не оборудованных для отдыха местах

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Минувшее воскресенье стало трагическим для нескольких татарстанский семей. В разных районах утонули шесть человек.

Практически одновременно - в 14.25 и в 14.26 пришли сообщения из Казани и Тукаевского района. Сначала на озере Туембаш пропал в воде 21-летний молодой человек. Купаться он отправился в не оборудованное место, не обращая внимание на запрещающие аншлаги. Его тело извлекли спасатели в 17.28.

Через минуту позвонили родственники 35-летнего мужчину. Он вместе с семьей отдыхал у залива Волги в жилом микрорайоне Старое Победилово (Казань), пошел купаться и пропал. Место, где обнаружили его тело, не предназначено для купания.

Еще один мужчина - 43-летний житель Набережных Челнов ушел плавать после того, как выпил в компании на берегу в районе пляжа Центральный. Его тело нашли спасатели в реке Мелекеска.

Четвертый погибший - 51-летний мужчина, утонул в местном пруду поселка Старая Письмянка Лениногорского района республики. Пруд, как сообщили в МЧС Татарстана, не является местом отдыха и не оборудован для купания.

Люди гибнут там, где запретили купатьсяФото: МЧС Татарстана

На реке Волга на острове Чайка около поселка Васильево в Зеленодольском районе республики утонул 44-летний мужчина. Он отдыхал с семьей на даче, пошёл купаться и пропал. Со слов родственников был трезвый.

Рисковый трюк осуществили трое мужчин, в 18.21 прыгнув в реку Казанка с ж/д моста на Кировской транспортной дамбе в Казани. Выплыли только двое, третьего, 24-летнего парня, разыскали в 100 метрах от берега на глубине 10 метров спасатели ЗПСО-2 МЧС Татарстана. Все погибших купались, не смотря на запреты, в местах, не оборудованных для плавания или при наличии аншлагов - "Купание запрещено".

ИСТОЧНИК KP.RU