В Казани парень приехал на пикник и пропал
Вечером 11 июля в Казани на берег озера Изумрудное на пикник приехала компания из девяти людей. В один из моментов они не досчитались одного приятеля. Было непонятно куда пропал 22-летний парень – то ли ушел в лес, то ли купаться на озеро. Молодой человек оставил на месте пикника свой рюкзак и сотовый телефон.
Приятели не смогли сами найти его и обратилась за помощью к спасателям. В поисках пропавшего парня также приняли участие и кинологи с собаками, и водолазы.
- В 02.00 12 июля тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
В чрезвычайном ведомстве республики уточняют, что на озере Изумрудное установлены аншлаги о запрете купания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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