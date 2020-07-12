2020-07-12T14:22:32+03:00
Происшествия

В Казани парень приехал на пикник и пропал

Тело молодого человека водолазы извлекли из озера Изумрудное
Олег ЛУГОВОЙ
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Тело пропавшего нашли ночью 12 июля в озере Изумрудное.Тело пропавшего нашли ночью 12 июля в озере Изумрудное.Фото: МЧС Татарстана
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Вечером 11 июля в Казани на берег озера Изумрудное на пикник приехала компания из девяти людей. В один из моментов они не досчитались одного приятеля. Было непонятно куда пропал 22-летний парень – то ли ушел в лес, то ли купаться на озеро. Молодой человек оставил на месте пикника свой рюкзак и сотовый телефон.

Приятели не смогли сами найти его и обратилась за помощью к спасателям. В поисках пропавшего парня также приняли участие и кинологи с собаками, и водолазы.

- В 02.00 12 июля тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве республики уточняют, что на озере Изумрудное установлены аншлаги о запрете купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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