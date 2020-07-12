В Советском районе Казани установили карантин по бешенству
11 июля президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в Советском районе Казани на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Солнечный» жилмассива Кульсеитово установлен карантин по бешенству.
Так, там запрещена торговля домашними животными, а также их вывоз за пределы СНТ. Кроме того, нельзя отлавливать диких животных для перемещения за границу указанной территории.
Отметим, что карантин по бешенству будет отменен, когда пройдет два месяца, в течении которых не будет зафиксировано новых случаев этого опасного заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU