В Советском районе Казани установили карантин по бешенству

12 Июль 2020 2020-07-12T14:03:31+03:00

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11 июля президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в Советском районе Казани на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Солнечный» жилмассива Кульсеитово установлен карантин по бешенству.

Так, там запрещена торговля домашними животными, а также их вывоз за пределы СНТ. Кроме того, нельзя отлавливать диких животных для перемещения за границу указанной территории.

Отметим, что карантин по бешенству будет отменен, когда пройдет два месяца, в течении которых не будет зафиксировано новых случаев этого опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU