В Татарстане по факту получения двумя детьми ожогов лица возбудили уголовное дело

12 Июль 2020 2020-07-12T12:44:44+03:00

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Вечером 11 июля в Альметьевском районе Татарстана в реанимацию местной больницы с ожогами лица 1-3 степени и ног поступили двое братьев в возрасте 14-ти и 10-ти лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Так, по предварительной информации, двоюродные братья приехали в одно из сел района на лето к бабушке. Там дети зашли в баню и нашли бутылку с жидкостью для розжига. Мальчики подожгли ее и пламя перекинулось на них. Братья выбежали на улицу, где бабушка сбила с них огонь. Тем не менее ожогов детям избежать не удалось. Женщина тут же вызвала внукам «скорую», на которой их и госпитализировали.

- Следствие полагает, что дети пострадали в виду того, что емкость с горюче-смазочным материалом по неосмотрительности взрослых оказалась в доступном для детей месте, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU