«Жара, никакого контроля нет»: президент Татарстана поручил чиновникам усилить работу на водоемах
На республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил чиновникам и главам районов усилить контроль за ситуацией на водоемах.
- Очень беспокоит количество погибающих на воде. Жара, никакого контроля нет. Люди расслабляются, - подчеркнул глава республики.
Как доложил на совещании глава МЧС Татарстана Рафис Хабибулин, только за прошедшую неделю на водоемах республики погибли 14 человек. Люди из-за жары, несмотря на все запреты из-за коронавируса посещать пляжи, ринулись к рекам, прудам и озерам.
- Люди будут отдыхать. Наша задача - не только запретительные меры, а создать условия, дать возможность, обеспечить безопасность, - также обратился Рустам Минниханов к главам районов и поручил принять все нужные меры по обеспечению безопасности людей на водоемах.
ИСТОЧНИК KP.RU