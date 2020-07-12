2020-07-12T12:34:32+03:00
Общество

«Жара, никакого контроля нет»: президент Татарстана поручил чиновникам усилить работу на водоемах

Рустам Минниханов обеспокоен растущим количеством утонувших в регионе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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На республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил чиновникам и главам районов усилить контроль за ситуацией на водоемах.

- Очень беспокоит количество погибающих на воде. Жара, никакого контроля нет. Люди расслабляются, - подчеркнул глава республики.

Как доложил на совещании глава МЧС Татарстана Рафис Хабибулин, только за прошедшую неделю на водоемах республики погибли 14 человек. Люди из-за жары, несмотря на все запреты из-за коронавируса посещать пляжи, ринулись к рекам, прудам и озерам.

- Люди будут отдыхать. Наша задача - не только запретительные меры, а создать условия, дать возможность, обеспечить безопасность, - также обратился Рустам Минниханов к главам районов и поручил принять все нужные меры по обеспечению безопасности людей на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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