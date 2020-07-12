Чувашия на первом месте в России по экспорту сена

12 Июль 2020 2020-07-12T11:09:29+03:00

Только за первую половину 2020 года республика продала сена на 158,3 тысячи долларов США

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По итогам прошедшей недели Чувашия вышла на первое место в России по экспорту сена. По данным регионального филиала ФГБУ «Центр агроаналитики», только в первой половине 2020 года республика продала 440 тонн сена за 158,3 тысячи долларов США.

Так, в Бельгию, Германию, Польшу и Словению были поставлены семена и измельченные растения люцерны, вики, клевера, люпина. Упакованные в мешки, они предназначены на корм скоту.

Если же брать агропромышленный комплекс Чувашии в целом, то можно отметить, что общий объем экспорта произведенной им продукции за первое полугодие 2020 года в денежном эквиваленте составил 11,8 миллиона долларов США. По сравнению с прошлогодними показателями налицо рост на 10,3%.

Теперь перед чувашскими аграриями в рамках реализации регионального проекта поставлена задача к 2024 году нарастить объемы экспорта своей продукции до 46 миллионов долларов США.